10 titoli in uscita a luglio 2024 da non perdere

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Altro mese, altri giochi interessanti da proporvi. Se avete terminato i giochi del mese scorso o cercate qualcosa di nuovo, abbiamo una lista di giochi che può fare al caso vostro. Molti dei giochi nella nostra lista sono stati annunciati da pochissimo durante gli eventi estivi come il Summer Game Fest o il Pc Gaming Show e probabilmente alcuni potrebbero esservi scappati.non è un mese particolarmente esplosivo con grandi nomi ma dal lato del gameplay potreste rimanere soddisfatti soprattutto se amate iorientali. 1. The First Descendant Sparatutto action RPG in terza persona free to play graficamente incredibile sviluppato in Unreal Engine 5. Combatti per la sopravvivenza dell’umanità indossando i panni di un Discendente a cui viene affidata la missione di combattere contro gli invasori.