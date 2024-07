Una giornata in giallo Una festa per tifosi e bimbi la tappa storica del Tour

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024): non poteva che essere questo il colore imperante sulle colline. Ieri laè stata gialla come ilde France. Arena Po a Bosnasco, da Stradella, Broni e Casteggio per arrivare fino a Voghera: un tripudio. Non poteva essere altrimenti, visto che in 120 anni non era accaduto che unadelde France uscisse dai confini nazionali e toccasse l’Italia. La terzadella corsa, invece, la più lunga delè stata dedicata alla memoria di Fausto Coppi che è morta appena oltre confine, a Tortona, e ha attraversato l’Oltrepò Pavese. "Un’occasione per far conoscere il nostro territorio in 190 Paesi" hanno detto gli amministratori felici per quelle immagini che scorrevano sugli schermi di moltissimi telespettatori, che forse non sapevano neppure dove si trovassero quelle località.