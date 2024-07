Un oggetto di GTA 6 è stato aggiunto in GTA Online da Rockstar Games i fan sono felici

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 2 luglio 2024) GTA 6 è senza dubbio uno dei giochi più attesi dai videogiocatori, conche ha deciso di cavalcare questo hype incredibile aggiungendo all’interno di GTAcon l’ultimo aggiornamento almeno untratto direttamente dal primo trailer del sesto gioco della serie. Ebbene sì, il team di sviluppo americano ha inserito nel DLC Bottom Dollar Bounties un easter egg dedicato a Grand Theft Auto 6, con l’utente Reddit DogWifDreads che non ha perso tempo ed ha immediatamente evidenziato la sua presenzaha infatti colto la preziosa occasione rappresentata dalla pubblicazione di Caccia alle Taglie per inserire in GTAanche untratto direttamente dal trailer di annuncio di GTA 6: si tratta nello specifico di una collana d’argento.