Turismo alla Federico II nasce il corso di laurea in Hospitality management | iscrizioni entro il 9 luglio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilincide per circa il 15% sul Pil, vanta un trend di forte sviluppo e offre ottime prospettive di occupazione per nuove o tradizionali figure professionali. E proprio per valorizzare queste opportunità è nato ilÂdiindell’UniversitÃII di Napoli, voltoformazione di professionisti di qualità dell’accoglienza nell’industria turistica, e per il quale è possibile presentare domanda di iscrizione fino a martedì 9. Il, con lezioni che si svolgono a Napoli nel complesso di Monte Sant’Angelo, sede del Dipartimento di Economia,e istituzioni, attribuisce unatriennale utile per entrare direttamente in azienda, proseguire gli studi con un master o per conseguire successivamente lamagistrale.