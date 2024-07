Tour de France Tadej Pogacar non si è fidato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) Per almeno un paio di chilometri dopo aver lasciato il Col du Lautaret e aver imboccato la strada che porta al Col du Galibier,è sembrato mosso da un’inedita curiosità per gli altri. Si guardava attorno, si girava per vedere chi era rimasto nel primo gruppo, chi era riuscito a resistere al ritmo acceleratissimo, roba degna di un pezzo speedcore, che stavano imbastendo i suoi compagni di squadra Joao Almeida e Juan Ayuso. Lo sguardo dipassava dalle gambe di Jonas Vingegaard che gli pedalava davanti, ai volti di chi aveva alle spalle, ben pochi a dire il vero: Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez, Mikel Landa e Primoz Roglic. Gli altri si erano tutti dispersi cammin facendo, chi prima chi dopo. Tra i primi la maglia gialla Richard Carapaz, l’ultimo Giulio Ciccone.