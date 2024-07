Torna la classica di corsa in salita Reggello – Vallombrosa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) Saranno in centinaia domenica (7 luglio) a contendersi la vittoria nella 48esima edizione della. La classicissima del calendario Uisp, quest’anno valida quale campionato regionale diin, si avvia velocemente al suo cinquantennale ma intanto c’è grande attesa per l’edizione di quest’anno e proprio in queste ore le varie società toscane stanno facendo pervenire agli organizzatori gli elenchi degli iscritti. Tra loro già spicca un nome, quello di Ana Nanu (Atletica Rimini Nord Santarcangelo), la rumena da anni trapiantata e naturalizzata in Italia plurivincitrice tra Toscana ed Emilia Romagna. Inoltre ci sarà Paolo Micotti (Gs Orecchiella), settimo alla Scalata dell’Alpe di San Pellegrino, tappa del Tuscan Peaks 2024, circuito del quale lafa parte.