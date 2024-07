Top Level Fighters-I Guardiani del Faro Calicchio | Grande serata per gli sport da combattimento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024) Fiumicino, 2 luglio 2024 – “Unevento die aggregazione è stato quello organizzato dall‘A.S.D. Team Rocchi con la “Top– Idel”. Una manifestazioneiva di carattere internazionale che ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori atleti impegnati nella Muay Thai e Kickboxing”. Lo dichiara il consigliere comunale Paolo, che aggiunge -. Una platea numerosa e partecipata ha seguito con estrema attenzione i diversi match che sono stati proposti nel corso della, a partire dalle new generation e la prestige fight, categorie riservate ai più giovani lottatori. Per la super fight tra i match più avvincenti vi sono stati gli incontri tra l’italiano Leonardo Giosi e il francese Pietri Said, e quello tra Giordano Stella e Rayan Merzouki.