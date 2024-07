Sassuolo si apre il mercato in uscita Erlic e Thorstvedt i primi a partire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilche ha aperto i battenti ieri presso il Grand Hotel di Rimini chiude, di fatto, le esperienze in neroverde di Martine Kristian. Sarà un caso, infatti, ma già dal pomeriggio radioha ricominciato a ‘spingere’ sui nomi del centrale croato e del centrocampista norvegese, tra i tanti che non seguiranno i neroverdi in B e tra i pochi che, pur tra inevitabili alti e bassi, il loro con ildi Dionisi prima e Ballardini poi l’hanno fatto. Appetibili, dunque, e non solo per il campionato italiano anche se nel caso di, sono state proprio le società di casa nostra le prime a ‘muoversi’, intrigate dalla buona stagione di ‘Thor’ (34 presenze, 6 gol e un assist) e soprattutto dalle potenzialità evidenti del cursore ex Genk, che a dispetto di età ancora giovane – classe ’99 - vanta già una buona esperienza di livello, maturata anche tra Norvegia e Belgio, oltre che in serie A.