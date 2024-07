Recensione no spoiler del film A Family Affair

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 2 luglio 2024) “A”, diretto da Richard LaGravanese, è una commedia romantica che, pur non ambendo a lasciare un segno indelebile nella storia del cinema, riesce a offrire un’ora e cinquanta minuti di intrattenimento leggero. Ilvede protagonisti Nicole Kidman, Joey King e Zac Efron, che, con la loro performance, riescono a rendere piacevole la visione nonostante una trama prevedibile e un po’ superficiale. A: La trama senzaZara (Joey King) è l’assistente di Chris Cole (Zac Efron), un attore egocentrico. Quando Chris viene licenziato, si reca a casa di Zara per convincerla a riprenderlo, ma finisce per innamorarsi della madre di lei, Brooke (Nicole Kidman), scatenando una serie di situazioni comiche e imbarazzanti.