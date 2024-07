‘Razza italica’ a rischio bufera sulle parole di Bertolaso Ma Fdi lo difende | una battuta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Milano – “L'inverno demografico è drammatico e non ci aiuta, anzi rischia di far scomparire la razza italica. È quello che ci dicono i nostri esperti. E la denatalità è il primo problema che si deve affrontare in Italia”. E’sulla frase pronunciata da Guido, assessore al Welfare di Regione Lombardia, nel corso del suo intervento al convegno 'Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare’, oggi – martedì 2 luglio – a Palazzo Lombardia. "Anche oggi questa Giunta ci regala perle rare – attacca il capogruppo del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco – conche risuonano colme di nostalgia. Nel vocabolario dici sono espressioni come 'razza italica': le sciorina davanti ai microfoni della stampa come se fosse una cosa normale, ovvia, dimostrando invece una gigantesca ignoranza istituzionale.