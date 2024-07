Pietrelcina settimo incontro itinerante della Manifattura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ programmato per il prossimo 4 luglio con inizio alle 10.00 presso la sedeIDINAMIC ITALIA, a(BN), ilSezione, Impiantistica e Meccatronica focalizzato sull’ “IOT e Sensoristica Intelligente applicata alla manutenzione”. L’iniziativa mira a rafforzare la rete delle imprese appartenenti al network confindustriale favorendo la conoscenza e sugellando i legame delle stesse con i tasselli fondamentali del territorio. L’sarà l’occasione per conoscere le opportunità di accesso ai servizi del Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta (PRIDE), di cui Confindustria Benevento è entità affiliata. I lavori, dopo i saluti del Vice Presidente di Confindustria Benevento e ospitantemattinata, Claudio Monteforte, saranno aperti dal Coordinatore dell’Edih PRIDE, Edoardo Imperiale e dal Direttore di Confindustria Benevento, Anna Pezza, che illustreranno il ruolo di PRIDE e i servizi cui le aziende possono accedere.