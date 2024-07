Napoli turismo di fascia alta | cresce l’offerta Seaside | imbarcazioni di lusso prenotazioni triplicate in 5 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Palazzo Sirignano in procinto di diventare un albergo extra, Marriot che mette sotto il suo marchio il Reinassance Hotel, grandi marchi – internazionali come Starbucks o nostrani come Crazy Pizza – che cercano e/o trovano il proprio spazio in città. Il boom turistico di, che è esploso in città non certo senza complessità, colpisce il circuito dell’hospitality internazionale. Del resto, già durante l’ultima Bmt, la Borsa Mediterranea del, si è ribadito durante l’incontro con i buyer di tutto il mondo di come la sinergia pubblico-privato stia concentrando i suoi sforzi per promuoveredidella città. La sfida, insomma, è saper trasformare l’attuale“mordi e fuggi” in qualcosa di più strutturato e capace di portare all’ombra del Vesuvio un turista non solo con importanti disponibilità di spesa, ma che possa essere attratto anche da un’offerta diversa rispetto al centro città.