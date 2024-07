Morto stroncato da un malore mentre passeggia sulla spiaggia di San Benedetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Sandel Tronto (Ascoli Piceno), 2 luglio 2024 – Tragico eventoa nord di San, alle spalle del “Ristoro al Porto” dove questa mattina un turista lombardo è statoda unva lungo la battigia. La vittima è Francesco Faverio di 66 anni, di Como ed era ospite, insieme alla moglie, dell’hotel Jerry di Grottammare. L’uomo è stato visto accasciarsida alcune persone che si trovavano in zona e che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti due bagnini addetti al salvataggio a mare che hanno iniziato subito le manovre rianimatorie in attesa dell’arrivo dell’equipaggio della Potes 118 che ha cercato a lungo di rianimarlo con massaggio cardiaco, uso di defibrillatore e infusione di farmaci, ma non c’è stato nulla da fare.