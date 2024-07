Michele Merlo | proclamati i vincitori del contest Credici Sempre

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024): Grande successo per la serata a San Mauro Mare in sua memoria.del”, ai quali va la produzione e pubblicazione del brano presentato in gara Un risultato sorprendente per la serata in memoria di, svoltasi ieri sera presso l’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare. L’incontro, organizzato dall’Associazione “Romantico Ribelle”, #RomagnaWOW, Amare San Mauro e l’ufficio turistico Visit Romagna, ha richiamato un pubblico numeroso e ha rappresentato un’esperienza unica e significativa per ricordare il giovane cantautore scomparso prematuramente tre anni fa. L’evento è stato anche il palcoscenico per la finale delmusicale “”, un’iniziativa che mira a valorizzare i giovani talenti emergenti.