LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 2’50 di vantaggio per la fuga ai piedi del Col du Galibier

15.52 Inizia la salita anche per il gruppo che parte con 2? 45?. Attesa per gli ultimi 8 chilometri di questa salita. 15.50 Inizia ufficialmente il Col du! 15.49 Ildei fuggitivi è ora di 2? 50?. Ricordiamo che il migliore in classifica generale è Odd Christian Eiking (Uno X Mobility) con un distacco di 2? 31?, il medesimo di Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL) 15.47 A tirare il gruppo è ancora Nils Politt. 15.46 Dopo due ore e mezza di corsa la velocità media è di 37.8 km/h. 15.45 Continuano a darsi continui cambi i 17 fuggitivi. Vedremo se continueranno di comune accordo oppure se qualcuno proverà a partire sin dall'inizio del