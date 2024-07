LIVE Cobolli-Hijikata 7-5 4-6 6-4 6-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | gran partita romano avanti! Sette azzurri al 2 turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match di Flavio, un saluto e un ringraziamento a tutti gli amici di OA Sport! 22:06 Anche sull’erbasa giocare, eccome. Batte uno degli specialisti più in forma e accede al 2°dei Championships, confermando la top 50! 22:05 Tredici ace per Flavio contro i 12 dell’aussie.con la prima ha un super 75% mentre il rivale si ferma al 74%, com la seconda 62% a 47% per l’italiano. 22:03 Poco più di 3 ore di gioco per il, che affronterà il vincente di Tabilo-Evans. 22:02b.7-5, 4-6, 6-4, 6.4! Con l’ottima seconda in kick l’azzurro si sfoga urlando, è al 2°di. 40-30 CLAMOROSO PASSANTE STRETTO DI ROVESCIO DI! 30-30 Serve&volley, volèe facilissima fuori! Lungo il rovescio di