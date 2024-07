L’ambulanza per il Burkina La cerimonia della donazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Unaimportante e un gesto carico di significati. Un ambulanza donata dalla Misericordia di San Miniato è pronta a partire per l’Africa. Allasono intervenuti don Andrea Cristiani iniziatore del Movimento, Marco Micheletti, governatoreMisericordia, Il vice presidente di Shalom Sarjo Tourray, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, e Akille Kafando in rappresentanza di Shalom. Erano presenti anche il coordinatore zonale delle Misericordie e il comandante dell’Arma dei Carabinieri, Alfieri.che nel mese di agosto sarà spedita nel paese del sahel, con un container, andrà a servire il carcere minorile di Ouagadougou che è in una situazione sanitaria estremamente precaria e senza nessun mezzo di soccorso.