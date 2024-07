La battaglia del Metauro rivive ed è un successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Si è chiusa con, ieri a Sterpeti, la quarta edizione delladel. Si tratta della spettacolare ricostruzione dello scontro che nel 207 avanti Cristo decise le sorti della seconda guerra punica. A Gioal Canestrelli (foto piccola a destra), uno dei consulenti scientifici dell’evento (e di altri simili in giro per l’Italia e non solo), chiediamo un bilancio di questa edizione. "I bilanci per quest’edizione sono sicuramente ottimi. Come sempre quando veniamo a rievocare qui a Montefelcino, abbiamo trovato una grandissima propositività da parte dell’amministrazione locale e della Pro loco, una grandissima volontà di affiancare i rievocatori nel regalare una cornice magnifica e suggestiva come per esempio quella del villaggio piceno (realizzato dalla Pro Loco, ndr).