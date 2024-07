Ingegneria di un fumetto | il pluripremiato sceneggiatore Francesco Artibani all’evento Gulp!

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – Popular è l’aggettivo inglese che, ridotto alle prime tre lettere, indica l’insieme delle manifestazioni artistico-culturali in grado di imporsi e di avere una profonda ed influente diffusione di massa. Dai supereroi Batman, Spiderman, Capitan America, alle buffe creature della fantasia di Walt Disney, l’orizzonte figurativo comune all’infanzia e all’adolescenza d’intere generazioni annovera una galleria multiforme di caratteri e personaggi appartenenti a tutti, dal sapore antico e contemporaneo. Un panorama affollato che coinvolge cowboys, fatine, folletti con l’abitudine d’esser fatti letteralmente a strisce da una forma d’arte nata come originale combinazione di testi e immagini in colorate e avvolgenti narrative sequenziali.