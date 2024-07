Il Gender reveal party in piazza Duomo a Milano l’idea di una ragazza boliviana | Non ci aspettavamo quella folla – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Una, un elegante scatolone, tanti curiosi in cerchio e sullo sfondo ildi. Una giovane, Maria Laura Chucussigua, ha deciso di organizzare il «», la festa – molto in voga nei Paesi anglosassoni – per annunciare il sesso del nascituro ad amici e familiari, in una location insolita:nel capoluogo lombardo. Neldiventato virale sui social, con oltre 70mila visualizzazioni, si vede la giovane aprire la scatola al centro dellae liberare, così, decine di palloncini color rosa. Una cerimonia che non è passata inosservata: centinaia di turisti e passanti si sono, infatti, fermati incuriositi, partecipando al conto alla rovescia e battendo le mani. «Eravamo solo mia famiglia e io», spiega su TikTok Chucussigua.