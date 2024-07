Il DNA inchioda un macellaio | la ragazza però è stata uccisa 30 anni fa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo più di 30un caso di omicidio si riapre per nuove prove emerse dai test del DNA svolti sui pantaloni della vittima In Danimarca si torna indietro di 34. Più precisamente al 1° gennaio del 1990, quando la giovane 23enne Hanne With èbrutalmente nel proprio appartamento in Fensmarksgade a Copenaghen. La vittima venne ritrovata con la gola tagliata ed evidenti segni di soffocamento, probabilmente causati da un cavo di un’antenna ritrovato vicino al cadavere. Per un decennio le indagini sono andate avanti per risalire alla verità e soprattutto al disumano assassino che ha commesso quel gesto ignobile. Per, nessuna traccia e il reato è finito in qualche archivio, dimenticato da tutti, ma non dalla famiglia di Hanne.