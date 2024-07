Gravina e il sistema di potere con cui controlla il calcio italiano Il Fatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Il quotidiano, con Lorenzo Vendemiale, racconta il sistema di potere di Gabriele Gravina e perché il presidente della Figc è sicuro della propria rielezione. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Ma come, invece di cacciarlo dopo una simile figuraccia lo rieleggono? Alla domanda che qualsiasi tifoso si pone in queste ore – ovvero come mai nel mondo del pallone nessuno abbia avuto la dignità (inutile aspettarsela dal diretto interessato) di alzarsi e chiedere le dimissioni – la risposta è semplice: i vertici del calcio sono tutti o alleati o piazzati da Gravina, se non proprio, in certi casi, a libro paga della Figc. Per non parlare dei principali quotidiani sportivi e non, inondati di pubblicità dalla Federazione.