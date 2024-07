Governo maggioranza si spacca e inciampa alla Camera e in Senato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (askanews) – Lasie in, e fa rischiare aldi andare sotto nelle votazioni su due provvedimenti. A Montecitorio, durante i lavori sul ddl sicurezza nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, è Fi a marcare le distanze e annunciare che non parteciperà al voto sugli emendamenti che riguardano le detenute madri. Nelle scorse settimane erano trapelate le perplessità del partito guidato da Tajani sull’articolo 12 del provvedimento che rende facoltativo il rinvio della pena per le detenute madri. Perplessità che si sono materializzate nel pomeriggio al momento del voto degli emendamenti soppressivi presentati dalle opposizioni.fine gli emendamenti, con l’astensione di Forza Italia, sono comunque stati bocciati per tre voti di scarto.