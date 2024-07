Giura il nuovo governo olandese Schoof primo ministro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Il, frutto dell'accordo di coalizione tra i sovranisti del Pvv di Geert Wilders, il partito degli agricoltori Bbb, la formazione di centrodestraContratto Sociale (Nsc) e i liberali del Vvd si è recato dal Re dei Paesi Bassi, Willem-Alexander, per ilmento comeesecutivo del Paese. Ilsarà il tecnico Dick, 67enne ex capo dei servizi segreti olandesi. Dopo ilmento, che sta avendo luogo nel Palazzo Reale Huis ten Bosch a L'Aja, ilentrerà ufficialmente in carica. La quota maggiore di ministeri, secondo l'accordo di coalizione, è stata assegnata al partito di Wilders, che oltre 200 giorni fa ha vinto le elezioni. Il Pvv guiderà, tra gli altri, il ministero per l'Economia (con Dirk Beljaarts), il dicastero per la Migrazione (con Marjolein Faber) e il ministero delle Infrastrutture (con Barry Madlener).