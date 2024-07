Fulmine cade in spiaggia morta una bambina di 13 anni davanti ai genitori | da cosa è stato attratto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Una giornata di relax insi è trasformata in tragedia a Faros Beach, nella penisola Calcidica, in Grecia. Dorothea, una bimba greca di 13, èall’istante dopo essere stata colpita da una pochi metri dai suoi. La famiglia – padre, madre e figlia – stava trascorrendo una giornata inquando un improvviso temporale estivo li ha sorpresi. I tre sono usciti dall’acqua e mentre si stavano allontanando per raggiungere l’auto la piccola è stata colpita dal. Sebbene fossero riusciti a uscire dall’acqua e si stessero dirigendo verso l’auto per ripararsi dalla pioggia, unha colpito Dorothea, che si trovava a circa un metro e mezzo di distanza dalla madre. Il padre, più avanti, ha sentito il rumore dele ha visto la moglie e la figliare sulla sabbia.