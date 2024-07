Foto con un cappello nazista in Francia si ritira una candidata del partito di Le Pen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Ludivine Daoudi,dell’estrema destra nella prima circoscrizione del Calvados in Normandia, è stata costretta arsi. Nelle scorse ore infatti, come rivelato da France Bleu Normandie, è stata fatta circolare unanella quale indossa unda sottoufficilae della Luftwaffecon una svastica. Larisale ad anni fa ed è stata pubblicata in rete dall’avversaria Emma Fourreau,per il Nouveau Front Populaire alle elezioni legislative. “Ludivine Daoudi”, si legge nel post su X che accompagna lo screenshot, ” è scomparsa dall’inizio della campagna. Guardando i suoi social network, si capisce meglio il perché. Il 7 luglio, neanche un voto per questi immondi fascisti”. Daoudi, al primo turno del 30 giugno, aveva ottenuto il 19,95% dei voti ed era arrivata dietro al sindaco Repubblicano di Caen Joël Bruneau (43,11%) e alladel Nuovo fronte popolare Emma Fourreau (34,82%).