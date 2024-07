Euro 2024 il tabellone dei quarti di finale | 2 match da brividi occhio alle outsider

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Con l’emozionante spettacolo di Austria-Turchia si sono conclusi gli ottavi didi. Le 8 squadre migliori d’pa sono pronte a sfidarsi in 4di alto livello. Completo ildeididiche vede nella parte alta, due bigda, in quella bassa delleinteressanti. Occhi puntati su Spagna-Germania, per tanti unaanticipata. Portogallo-Francia è un altrodi assoluto livello, seppur i ‘Bleu’ cerchino ancora la quadra (e il gol su azione). In basso Olanda-Turchia promette scintille. Attenzione a Inghilterra-Svizzera: la Nazionale dei Tre Leoni è apparsa tutt’altro che irresistibile e la quadratura della Svizzera potrebbe giocare un brutto scherzetto. IldeidiSpagna-Germania Portogallo-Francia Olanda-Turchia Inghilterra-Svizzera L'articolo, ildeidi: 2daCalcioWeb.