Ecco perché Toti può tornare libero | la data decisiva da cerchiare in rosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Se ti dimetti, ti. Il giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, lo ha scritto senza mezzi termini. È la motivazione principale, anzi la sola, per la quale la toga del tribunale di Genova, figlia di una ex consigliera comunale della Margherita e del Pd, ha revocato gli arresti domiciliari a Matteo Cozzani, ex capo di gabinetto del governatore della Liguria, Giovanni. «Le intervenute dimissioni e il comportamento serbato dall'indagato» si legge nel provvedimento, «sono elementi favorevoli che fanno ritenere che le esigenze cautelari, sia pure ancora presenti, siano ridimensionate». Così la gip si è discostata, per la prima volta in questa inchiesta, dalle indicazioni della Procura, che pure voleva Cozzani ancora ai domiciliari, dove al momento resta ormai solo in forza di un provvedimento del tribunale di La Spezia, contro cui il suo avvocato presto ricorrerà.