Disastro Italia Buffon riflette sulle dimissioni dallo staff azzurro

(Di martedì 2 luglio 2024) Gianluigistarebbendo sull’idea di dimettersi dalla carica di team manager della Nazionalena. Lo riferisce il quotidiano sportivo Tuttosport dopo la disfatta agli Europei dall’, eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera dopo una serie di pessime prestazioni. La sconfitta non ha condotto per ora a nessun passo indietro, né da parte del commissario tecnico Luciano Spalletti né da parte del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina., invece, starebbe seriamente prendendo in considerazione la strada dell’addio. Secondo Tuttosport, l’ex portiere – campione del mondo con la Nazionale nel 2006 – non solo sarebbe molto deluso per il fallimento della spedizione azzurra agli Europei, ma starebbe anchendo sulla sua effettiva utilità alla causa nel suo ruolo di team manager.