Cnel Brunetta | Senza i corpi intermedi i servizi pubblici non sono efficienti e aumenta la conflittualità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) “none non rispondono alle esigenze dei cittadini”: lo afferma il presidente delRenatointervenendo nel seminario sul tema “Analisi della governance e della spesa deisociali nel post pandemia”, organizzato oggi, nella Sala Meuccio Ruini, dall’Osservatorio nazionale deisociali territoriali, coordinato dal consigliere Alessandro Geria. “viene meno la coesione sociale – ha continuato Burnetta-. Vediamo quel che è successo in Francia: la desertificazione deinell’ultimo decennio ha prodotto un livello crescente di. In Italia il ruolo fondamentale deiè stato evidente durante la pandemia: la grande distribuzione non si è mai fermata, le fabbriche non hanno chiuso i battenti, il volontariato ha svolto un ruolo cruciale di supporto, la pubblica amministrazione ha continuato a lavorare a pieno regime.