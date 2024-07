Autonomia Schlein prepara l’assalto | Le nostre Regioni chiederanno il referendum

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 luglio 2024)all’è partito. Non solo con Campania ed Emilia-Romagna già pronte a chiedere ilabrogativo, ma anche con la segretaria del Pd, Elly, che annuncia anche altre iniziative per fermare il disegno di legge definito Spacca-Italia. “Stiamo lavorando con le altre forze politiche e sociali perrci a raccogliere le firme per ilabrogativo e intanto posso già annunciare che porteremo la richiesta dinei consigli dellein cui governiamo”, diceall’La segretaria del Pd annuncia quindi non solo la raccolta firme, ma conferma anche la volontà delleguidate dai dem – Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Toscana – o in cui il Pd è in giunta (Sardegna) di andare avanti nella richiesta diabrogativo.