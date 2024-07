Austria-Turchia 1-2 Rangnick | Sfortunati dobbiamo continuare così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Laelimina l’agli ottavi di finale di Euro 2024. Ecco le parole del tecnicoco Ralfal termine della partita: “Sono state quattro partite ottime sotto il punto di vista del gioco. E’ stato un percorso molto intenso e penso che non siamo stati molto fortunati. Abbiamo avuto l’occasione per pareggiare, ma è difficile quando in porta c’è la reincarnazione di Gordon Banks. Orasu questa linea anche in Nations League e nelle qualificazioni ai Mondiali”.1-2,: “” SportFace. .