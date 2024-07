Ammesso alla maturità per merito | potrà coltivare il suo sogno di entrare in Conservatorio

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 2 luglio 2024) Lorenzo Napoli, studente della classe IV B sezione musicale del liceo «Alfano I» di Salerno, ha raggiunto un traguardo straordinario: è stato, per, all'esame di. Questo è reso possibile dal decreto legge 62 del 2017 all'articolo 13. Dall'istituto scolastico salernitano sottolineano che "questo prestigioso risultato è frutto dell'impegno, della tenacia e della determinazione di Lorenzo che, fin dai primi anni, ha dimostrato una passione viscerale per la musica, in particolare per il suo strumento preferito, il corno". L'articoloperil suodiin. .