Abbonamenti chiuso il primo round Da venerdì parte la seconda fase

(Di martedì 2 luglio 2024) Si chiude oggi la primadella campagna, riservata alle prelazioni: ovvero ai rinnovi delle tessere delle scorsa stagione e a quelle nuove su posti liberi da diritti. Atteso in giornata un nuovo dato, destinato a superare i 15mila abbonati riscontrati la scorsa settimana e a sfondare ulteriormente il tetto dei 14.271 abbonati della scorsa stagione. Chiusa la primaa prezzi ridotti,5 luglio alle 10 si aprirà lasenza sconti per vecchi abbonati o acquisto anticipato, che saranno validi anche per prelazioni e sconti sul mini abbonamento per le 4 gare casalinghe di Champions League. Intanto il Bologna ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina della Primavera di Claudio Rivalta, con contratto biennale, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Under 17 della Juventus.