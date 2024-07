Villa Minozzo | il pari vale il pass Il Baiso Secchia resta vivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024): Pagani, Mamah (31’st Corbelli), Messori, Sorbi, Banzi, Bruzzone, Amayah, Verano, Ferrario, Ferrara, Caniparoli. A disp.: Lugari, Silvestri, Matranxhi, Coriano, Belbusti, Bertoia, Rocca, Ricci. All.: Canovi: Pellesi, Pavarini, Incerti ( 10’st Astolfi), Fantini, Brenna, Concina, Sabelli, Benassi, Samuele Caputo, Macrì, Daniele Barozzi. A disp.: Borelli, Abbati, Bondavalli, Piccinini, Charaa. All.: Lorenzo Barozzi Arbitro: Iotti (Baldanza e De Carluccio) Reti: Pellesi (B) aut. al 10’pt, Macrì (B) al 25’pt, Caniparoli (V) all’11’st, Concina (B) al 20’st. Note: spettatori 400 circa. Espulso Incerti (B) al 30’st per doppia ammonizione. Nei Giovanissimi successo per 1-0 delcon gol di Bilal.