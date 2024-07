Viktor Orbán e il dialogo fallito Meloni-Le Pen | Volevano un super-gruppo Ue ma non hanno trovato l’accordo Pronto il piano B con Salvini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sono ore di lavoro febbrile per, e ad una scala insolitamente europea. La sua Ungheria ha preso infatti oggi ufficialmente le redini temporanee dell’Ue, ereditando dal Belgio la presidenza semestrale del Consiglio, organo di rappresentanza dei 27 Stati membri. Compito sempre delicato, che richiede capacità di leadership ma pure di tessitura: delicatissimo in questa fase, quella dell’avvio di un nuovo ciclo istituzionale quanto mai incerto dopo le Europee del 6-9 giugno. Il funambolicodà mostra di non temere la prova, fiero del suo ruolo di premier di gran lunga più esperto d’Europa (guida il governo del suo Paese ininterrottamente dal 2010, spegnendo ong, contrappesi e voci critiche con le buone e con le cattive). Ai suoi uomini a Bruxelles ha lasciato la parte delle colombe – «saremo un honest broker tra i governi», è la linea ufficiale fatta trapelare – mentre lui si tiene le mani libere, in equilibrio perenne tra “bombardatole” sovranista delle istituzioni e abile negoziatore.