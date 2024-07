UFFICIALE – Inter primo contratto da professionista per Iddrissou

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Jamalè un giocatore classe 2007 di 16 anni. Proprio il giovane nerazzurro ha firmato il suodacon l’e ha espresso la sua grande emozione su Instagram. PRIMA VOLTA – Come tutte le prime volte anche la prima firma su undanon si può dimenticare, mai! È il caso di Jamal, giocatore nato nel 2007 di 16 anni che si è legato all’dopo la sua prima esperienza con l’Under-17. L’italo-ghanese viene da una stagione d’oro in cui ha collezionato 33 presenze con 11 gol e 8 assist. Il giovane ha fatto il suo esordio anche con l’Under-18, segnando tra l’altro un gol nelle 6 partite in campo., tutta l’emozione di! EMOZIONE –ha pubblicato un post su Instagram e scritto: «È una grandissima emozione per me firmare il miodacon la squadra che amo sin da bambino, ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno sempre supportato».