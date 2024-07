UFFICIALE ? Gravina e il futuro Figc | giorno e orari dell’Assemblea Federale Elettiva!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildellae di Gabrielesi deciderà nei prossimi mesi. Convocata a tal proposito l’Assemblea. COMUNICATO – L’Assemblea si terrà presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione. Il presidente dellaGabrieleha convocato l’Assemblealunedì 4 novembre 2024 (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. All’ordine del: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4. dello Statuto; l’elezione del presidente; l’elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.