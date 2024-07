Tennis – Sinner da battere a Londra Alcaraz e Djokovic pronti a sfidarlo Jannik campione a Wimbledon a 275 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 01 luglio 2024 – Ogni volta che si nomina la parola record, in ambito diitaliano, il nome che esce fuori è (quasi) sempre quello di. Primo a vincere gli Australian Open; primo a diventare leader della classifica ATP e favorito numero 1 nel tempio delperché, per quanto affascinanti siano tutti i tornei del mondo, compresi gli altri tre Slam, niente è paragonabile a. Si aprono oggi le porte del tabellone principale all'All England Lawnand Croquet Clubconche inizia l'avventura londinese come l'uomo da. Gli espertivedono l'azzurro vincente a 2,75 e, neanche a dirlo, sarebbe il primo italiano della storia a vincere il torneo più antico, e ambito, del pianeta dopo che Matteo Berrettini lo ha sfiorato nel 2021.