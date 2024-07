Tavolo sull’ambiente sì alla onlus | Non conta solo il numero di iscritti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nonildi soci per valutare l’impatto di un’associazione sulle tematiche ambientali. O meglio, non bastaper quello a definirne l’importanza. È il chiaro messaggio lanciato dal Tar con la sentenza che ha accolto il ricorso presentato dCittadini per l’aria contro l’esclusione dalAria della Regione. Sin dal 2016, l’organizzazione, che si batte da anni per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria, ha chiesto a Palazzo Lombardia di avere una sedia nell’organismo "dove le amministrazioni, le associazioni imprenditoriali, le parti sociali e le associazioni aventi rilevanza sul territorio regionale si riuniscono per discutere la predisposizione e l’attuazione delle politiche e misure regionali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera".