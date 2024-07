Sylvia Earle | la donna degli abissi in un Oceano di sessismo

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 1 luglio 2024) Life&People.it Quando nel 1964 le chiesero se fosse sicura di lasciare a casa marito e figli, prima di partire per una lunga spedizione accompagnata da un equipaggio composto esclusivamente da uomini (circa 70),rispose: “se la metà dei pesci in mare è di sesso femminile, allora unaa bordo ci farà comodo“. Dopo una vita trascorsa a sondare le profondità dell’e della mentalità sessista maschile, giunta più vispa che mai alla soglia dei 90 anni, l’grafa più famosaStati Uniti ha ancora tantissima voglia di studiare e raccontare tutte le sfumature del meraviglioso mondo acquatico, di continuare ad affascinare e sensibilizzare il suo fedelissimo pubblico. Un mondo colmo di bellezza e complessità tanto quanto la sua controparte emersa in superficie, quello subacqueo, abitato da centinaia di migliaia di esseri viventi e microorganismi che da diversi anni vedono fortemente minacciato il proprio ecosistema, messo in pericolo da inquinamento e pesca intensiva, dall’ignoranza e dall’incuria dell’essere umano.