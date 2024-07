Restyling Portuense con Alberi e Taroni In porta arriva Lofiego Marcolini a Casumaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laè uscita dal letargo: dopo un lungo corteggiamento il direttore sportivo Christian Bonarrigo ha trovato l’accordo per l’esperto difensore centrale Albèri, negli ultimi anni in forza alla Comacchiese, in precedenza all’Argentana. E’ un rinforzo di alto profilo, viene da una stagione di alti e bassi, a Portomaggiore avrà la possibilità di rimettersi in gioco, abbracciando un progetto nuovo, facendo coppia con un altro comacchiese di esperienza: Sorrentino. Ha le valigie in mano il difensore Marconi, uscita compensata dall’arrivo del difensore centrale Stefano(ex Placci Bubano, Solarolo, Del Duca e Faenza); ristrutturazione del reparto completato con il portiere Manuel, classe 2003, ex Imolese e Sanpa Imola. L’altra notizia di rilievo in casa rossonera è il ritiro dal mercato di alcuni giovani che erano diventati pezzi pregiati, a cominciare da Pierfederici, vice capocannoniere della squadra con 17 gol, secondo solo a bomber Melandri.