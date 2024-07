Performance medie superiori ai fondi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) UN RENDIMENTO composto medio annuo del 6% nell’arco di un ventennio e dell’8,3% in un orizzonte di 10 anni. Ecco quanto avrebbe ottenuto un risparmiatore se avesse sottoscritto in passato un piano di accumulo del capitale (Pac) acquistando un Etf (exchange traded fund) legato all’indice Msci World, che raggruppa le azioni delle maggiori aziende quotate sulle Borse mondiali. La simulazione è contenuta in uno studio commissionato da Trade Republic e realizzato da Michele Raitano e Marco Di Pietro, economisti de La Sapienza di Roma (si veda l’articolo in pagina qui a fianco). Gli Etf, che sonodi investimento con basse commissioni acquistabili facilmente in Borsa, avrebbero superato ie i piani pensionistici integrativi disponibili oggi in Italia, i cui rendimenti medi, negli stessi periodi considerati, oscillano tra il 3,7% e il 4,9% annuo, a seconda delle diverse categorie di prodotti.