Ospedale Melorio Aveta e Crisileo | Subito il punto di emergenza Psaut Mirra pensi a salute cittadini e non a beghe politiche

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Santa Maria Capua Vetere. «In attesa della riapertura del pronto soccorso, chiediamo con urgenza l’attivazione di unditerritoriale ()». Raffaelee Italo, consiglieri comunali di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle”, tornano ad accendere i riflettori sul depauperamento dell’e sulla messa in funzione di unditerritoriale a Santa Maria Capua Vetere. «Il– spiega– sarebbe certamente una soluzione transitoria percorribile fin da, poiché già sono presenti le professionalità necessarie all’interno del presidio ospedaliero sammaritano, compresi il personale medico e sanitario, il laboratorio di analisi e la radiologia. Ilditerritoriale costituirebbe, se non altro, un riferimento concreto per le urgenze meno gravi, con il duplice effetto positivo di evitare aidel distretto defatiganti trasferte negli ospedali più distanti e di alleggerire il carico di lavoro di questi ultimi, ormai allo stremo.