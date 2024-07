LIVE Sinner-Hanfmann 0-0 Wimbledon 2024 in DIRETTA | iniziato il torneo del n 1 al mondo!

Leggi tutta la notizia su oasport

A-40lavora bene la palla ad uscire trovando il punto diretto con il servizio. Seconda 40-40 Termina lungo il rovescio in uscita dal servizio dell'altoatesino. 40-30 Risposta aggressiva del tedesco sulla seconda di. L'azzurro si ritrova la palla tra le stringhe e non trova il campo con il contro-balzo. 40-15 Servizio al centro, dritto ad incrociare e poi lungolinea.rischia di scivolare ma rimane in piedi. 30-15 Si ferma a metà rete il rovescio del tedesco dopo uno scambio prolungato su questa diagonale. 15-15 Doppio fallo, il primo della partita per l'azzurro. 15-0 Prima al centro vincente. Al servizio JannikPRIMO SET 18.