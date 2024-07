LIVE Berrettini-Fucsovics 7-6 6-2 1-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro conquista il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HANFMANN (3° MATCH DALLE 14.00) 1-2 Gioco: termina in corridoio la risposta in contenimento del. 40-30 L’ungherese forza anche la seconda trovando l’incrocio delle righe. Seconda 30-30spinge con il dritto ed attacca in controtempo. L’ungherese gioca un fantastico rovescio in back, che passa bassissimo. 15-30 Si infrange sul nastro il dritto di, che si scompone nel momento dell’impatto. 15-15 Servizio perfetto dell’ungherese, che ha battuto piatto ad uscire trovando l’incrocio delle righe 0-15 La risposta delpizzica il nastro e ricade nella metà campo avversaria. 1-1 Gioco: servizio al corpo vincente per l’italiano.