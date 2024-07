LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 3-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro è avanti un set e un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Brutta e fuori contesto la palla corta di. 3-2! Passante lungolinea eccezionale delcon il rovescio in spaccata: adesso il sanremese èun set e un. 15-40 Gioca male la palla cortavenendo, può arrivare e passare: due palle. 15-30 Cadenell’esecuzione del rovescio in avanzamento, fortunatamente senza conseguenze. 15-15 Stavolta mette la prima. 0-15 Sbaglia con il rovescio in uscita dal servizio. 2-2.completa la rimonta dopo l’ottima partenza dinel secondo set. 40-15 Stavolta aggredisce in risposta. 40-0 Altra gran prima. 30-0 Rovescio lungolinea bellissimo per. 15-0 Ottima prima per