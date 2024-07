Le Cascine tornano a rivivere con mostre itinerari ed eventi | sei mesi di appuntamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Firenze, 1 luglio 2024 - Un programma lungo seidi visite guidate e dialla ri-scoperta dellee delle sue architetture, per consentire ai cittadini di conoscere ea pieno la complessità del Parco, sia dal punto di vista ambientale, in quanto l’area verde pubblica più vasta di Firenze, che sotto il profilo storico-culturale. “Il parco delle- Spazio urbano, architetture e patrimonio vegetale” è un programma di- organizzato e promosso dalla Fondazione Architetti Firenze, ed in particolar modo dalle architette Caterina Bini, Cinzia Gandolfi e Antonella Bonini, assieme alla Fondazione Alinari per la Fotografia ed il supporto di PARC Performing Arts Research Centre - che a partire da mercoledì 3 luglio per seifarà vivere il cuore verde di Firenze indagando il disegno urbano, gli edifici e i monumenti hanno da sempre costituito elementi inscindibili dal contesto botanico.