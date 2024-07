La sfilata apre i festeggiamenti per San Jacopo Maggiore a Pistoia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024)– Pronti a partire ain onore del patrono della città, San Giacomo. Questa sera (1 luglio), a partire dalle 19, la città si animerà con ladi apertura. Il corteo partirà da via Roma e attraverserà diverse vie cittadine per arrivare allo stadio Melani, dove alle 21,30 si terrà la finale del Torneo dei Rioni di calcio (categoria seniores). Il percorso dellaincluderà via Cavour, il Globo, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Bozzi, piazza San Francesco, corso Gramsci, via dei Pappagalli, via dei Macelli e via dello Stadio. Lasarà divisa in due sezioni: folcloristica e storica. La parte folcloristica vedrà la partecipazione delle società sportive cittadine, mentre la sezione storica coinvolgerà figuranti del Comitato cittadino e dei quattro rioni (Cervo Bianco, Grifone, Leon d’Oro e Drago), insieme ai gruppi storici della provincia.