La roccia che fiorisce grazie alla musica elettronica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema del tabù, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Al netto del suo fascino misterioso, una cava di granito sembra strutturata apposta per aumentare l’intensità e la qualità dei suoni che si insinuano tra i suoi spazi. Una cassa di risonanza perfetta per chi vuole portare la sperimentazionele in un’altra dimensione. Non è un caso che Nextones, festival internazionale che quest’anno si terrà da giovedì 18 a domenica 21 luglio, abbia scelto una location del genere per celebrare il rapporto atavico tra natura e. Courtesy of Threes Production. Ph. Piercarlo QuecchiaL’evento,sua undicesima edizione, fa parte del programma estivo di Tones Teatro Natura, progetto di Tones on the Stones, che ha riqualificato l’ex sito industriale di Cava Roncino, nel borgo di Oira, piccola frazione del Comune di Crevoladossola (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola): da luogo dimenticato è diventato un teatro a cielo aperto a disposizione dei residenti in Val d’Ossola e di cittadini curiosi provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo.